Карелин даст урок мотивации на Всемирном фестивале молодежи и студентов

Во вторник, 17 октября, в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов гости мероприятия смогут встретиться со знаменитыми спортсменами, которые на личном примере расскажут универсальный алгоритм достижения успеха в любой жизненной сфере. Выступать в рамках мотивирующей сессии «От мысли к действию: легенды вдохновляют» будут трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин и двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.

По словам заместителя директора фонда «Росконгресс» Георгия Брюсова, участники фестиваля узнают от спортивных гостей, что является первым шагом к успеху, как не ошибиться в наставнике, выдержать удары судьбы и реализовать себя в новом большом деле, сообщает ТАСС.

Также к сессии присоединятся двукратная олимпийская чемпионка по волейболу кубинка Юмилка Руис, член паралимпийской сборной России по плаванию Дмитрий Игнатов, олимпийский чемпион в метании молота Дильшод Назаров из Таджикистана и многие другие.

Ранее «Практика» писала о том, что свердловская молодежь отправилась на Всемирный фестиваль студентов.