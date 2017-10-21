Карлес Пучдемон потеряет управление над Каталонией

Власти испании применят 115 статью конституции в отношении автономного сообщества Каталония, заявил в ходе чрезвычайной встречи премьер страны Мариано Рахой.

По его словам, все руководство региона, в том числе и глава женералитата Каталонии Карлес Пучдемон, могут быть отстранены от власти, а руководить автономией будет представитель, назначенный правительством Испании. В ближайшее время в Каталонии должны пройти выборы, сообщает «Интерфакс».

При этом женералитат останется администрацией, но теперь он будет выполнять распоряжения новых властей. Статус автономии Каталонии также пока не приостановлен, пояснил Рахой.

Референдум в Каталонии прошел 1 октября, более 90% проголосовали за отделение от Испании, еще 7,8% респондентов выступили против независимости Каталонии. При этом 2% бюллетеней были пустыми, а еще 0,89% оказались испорченными. В общей сложности в прошедшем референдуме приняли участие свыше 2,2 миллионов человек.

Ранее «Практика» писала о том, что порядка тысячи компаний, в том числе и два крупнейших банка, перенесли свои юридические адреса из Каталонии в другие испанские регионы из-за политической неопределенности автономии.