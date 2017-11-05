Карлеса Пучдемона могут отправить в тюрьму

Бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон, который 5 ноября добровольно явился в полицейский участок в Брюсселе, может быть помещен в тюрьму по решению следственного судьи.

Такая же мера пресечения грозит и четверым экс-советникам женералитета региона, которые так же как и Пучдемон были задержаны на 24 часа в Бельгии, сообщает РИА Новости. «Если судья примет решение о продлении их содержания под стражей, их отправят в тюрьму», — пояснил представитель прокуратуры. Допрос всех пятерых начнется через несколько часов.

В пятницу, 3 ноября, судья Национальной судебной палаты Испании выдала ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства. Их обвиняют в организации восстания, мятеже, растрате государственных средств, злоупотреблении служебным положением и неподчинении властям.

Ранее «Практика» писала о том, что бывшие члены женералитета Каталонии смогут участвовать в выборах.