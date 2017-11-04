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Карту лучших локаций для наблюдений за звездами создадут в Японии

Министерство охраны окружающей среды намерено простимулировать развитие туризма в отдаленных регионах

Министерство охраны окружающей среды Японии намерено составить карту лучших мест страны для наблюдений за звездами.

Об этом сообщает ТАСС. Ведомство намерено таким образом стимулировать развитие туризма в отдаленных от столицы регионах. Районные администрации подадут заявки, которые в течение трех лет будет изучать специальная комиссия. При этом для оценки заявок будут использоваьтся в том числе фотоснимки звездного неба.

По итогам работы, регионам выдадут сертификаты различного достоинства — «золотой», «серебрянный» и «бронзовый». На данный момент самым перспективным местом Японии для наблюдения за небесными светилами считается префектура Нагано. Также популярны населенные пункты Ати и Минами-маки..


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