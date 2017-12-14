Карту новогодних экскурсионных маршрутов создали в Москве

Чтобы жителям и гостям столицы было проще ориентироваться в новогодних мероприятиях и экскурсиях, в Департаменте культуры и подведомственном ему Мосгортуре создали специальную карту с тремя маршрутами по самим интересным выставкам.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, данная карта включает в себя все самые интересные места и события, которые планируются в музеях столицы в новогодние праздники. Причем маршруты проходят во всех районах города, а не только в Центральном округе.

По словам замдиректора Мосгортура Натальи Лосевой, нанесенные на карту три маршрута охватят наиболее значимые выставки, а общее время в пути займет не более получаса.

Первый маршрут, который называется “Новый год на Пречистенке”, будет проходить от Зубовского до Гоголевского бульвара и начнется с исторической выставки в Музее Москвы.

Второй маршрут под названием “Необъятный Рязанов” и концерт старинной музыки” стартует в Георгиевском переулке и завершится на Варварке.

Третий маршрут, “Гоголь, колядки и зачарованный мир”, пройдет от Никитского до Тверского бульвара. Создатели проекта отметили, что наиболее актуален он будет перед Рождеством, 6 января.