Карты планет Солнечной системы появились в Google Maps

Компания Google обновила сервис Google Maps и представила пользователям возможность «посетить» 16 планет Солнечной системы и их спутников.

В настоящее время можно ознакомиться с картами Меркурия, Плутона, Европы, Венеры, Марса, Ганимеды, Земли, спутника Юпитера — Ио, Луны, Титана и некоторых других.

Ко всему прочему пользователи сервиса могут получить информацию о расположенных объектах на поверхности небесных тел с помощью небольшой справки, которая описывает происхождение его названия и характеристики места.

Воссоздать карты планет удалось с помощью космического аппарата «Кассини», который был выведен на орбиту около 20 лет назад. За это время зонд успел сделать порядка миллиона снимков поверхности небесных тел. По мнению редакции, обновленный сервис Google Maps стал еще познавательнее как для детей, так и для взрослых.

Ранее «Практика» писала о том, что сервис Google Maps создал виртуальную экскурсию по Международной космической станции (МКС).