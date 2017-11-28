Касперский: спецслужбы РФ никогда не просили Kaspersky Lab о шпионаже

Глава Kaspersky Lab Евгений Касперский заявил, что российские спецслужбы не обращались к нему с просьбой осуществлять слежку за людьми.

По его словам, подобных обращений в адрес компании никогда не поступало, сообщает ТАСС.

“Они никогда не просили нас шпионить за людьми. Никогда”, – подчеркнул Касперский.

Кроме того, глава корпорации отметил, что подобная просьба кардинально изменила бы географию работы Kaspersky Lab.

“Если бы российское правительство обратилось ко мне и попросило бы меня или моих сотрудников о чем-то плохом, то я бы увел свою компанию из России”, – заявил Евгений Касперский.

Ранее сообщалось, что власти США призывали американские учреждения отказаться от программного обеспечения “Лаборатории Касперского” в связи с подозрениями в шпионаже.