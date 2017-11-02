Kaspersky обнаружил ворующий криптовалюту вирус

«Лаборатория Касперского» вычислила вирус-троянец, который ворует криптовалюту из электронных кошельков пользователей.

Об этом рассказал представитель компании, сообщает РИА Новости. Злоумышленники создали вирус, при помощи которого похищали Bitcoin, Ethereum, Zcash, Dash, Monero и другие криптовалюты. Больше всего похитителей интересовали Bitcoin-кошельки.

Преступникам удалось украсть 23 Bitcoin, которые можно продать за $140 тысяч. Другие криптовалюты были похищены в более мелких размерах, если рассматривать их в эквивалентном соотношении.

Эксперты «Лаборатория Касперского» отметили, что вирус под названием CryptoShuffler постоен очень просто. Он работает благодаря человеческой невнимательности. Многие пользователи криптокошельков во время перевода денег пользуются функцией «копировать — вставить», а не вводят номер кошелька вручную. Хакеры следили за буфером обмена устройства и при переводе денег меняли номер получателя на собственный счет.