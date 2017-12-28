Кассиров и предпринимателей России научат работе с новыми банкнотами

Компания Cassida, производитель оборудования для проверки подлинности и обработки денег, научит более 30 тысяч кассиров и бизнесменов со всей России обращению с банкнотами в 200 и 2000 рублей.

Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение Praktika.ru. Несмотря на то, что новые банкноты были введены в обращение более двух месяцев назад, отмечено немало случаев, когда их отказывались принимать. Также кассиры говорят о сложностях с проверкой аутентичности новых купюр.

Cassida проведет онлайн-вебинары для широкого круга работающих с наличными деньгами людей. В компании посчитали своей социальной ответственностью предоставить оборудование для работы с новыми банкнотами и научить пользоваться им. Для кассиров крупнейших ритейлеров (Leroy Merlin, Castorama, ЕКА и другие) были проведены оффлайновые курсы по работе с купюрами в 200 и 2000 рублей. В Cassida таким образом надеются помочь российскому обществу безболезненно пройти период адаптации к новинке.