Кассиры Московского метрополитена получат новую форму

Работники всех станций Московского метрополитена до конца года переоденутся в новую форму с логотипом метро. Для них подготовят красивые и удобные пиджаки и жилетки красного цвета, белые рубашки с короткими и длинными рукавами, серые юбки и брюки. Также важным элементом нового костюма станут красные шейные платки и головные уборы.

Как сообщается на сайте мэра Москвы, новые костюмы уже получили работники 66 станций, им выдано 280 комплектов. До конца года обновленную форму получат сотрудники еще 140 станций, на них рассчитано три тысячи комплектов.

Раньше кассиры носили голубую форму, однако новая, по словам первого заместителя начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова, выглядит более эстетично и аккуратно. К тому же посетителям метро теперь будет проще заметить их.

Кроме того, Московский метрополитен обозначил единые требования к оформлению торговых павильонов и киосков в подземных переходах и внешнему виду продавцов.