Каталония: Мариано Рахой требует уволить Карлеса Пучдемона

В пятницу, 27 октября, премьер-министр Испании Мариано Рахой обратился в Сенат с просьбой разрешить уволить главу женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона из-за сложившегося политического кризиса.

Цель премьер-министра, которую поддерживает абсолютное большинство в сенате Испании, — проведение региональных выборов в течение шести месяцев, сообщает портал le Monde. Рахой требует уволить не только президента женералитета Каталонии, но и вице-президента, а также всех советников автономного сообщества.

Глава правительства в Сенате напомнил, что на статью 155 Конституции Испании, которая была принята в 1978 году и ни разу еще не использовалась.

Он подчеркнул, что Мадрид и Барселона находятся в исключительной ситуации. Данная статья позволяет испанскому правительству контролировать каталонскую полицию (Mossos d’Esquadra) и региональные общественные СМИ.

Мариано Рахоя поддерживает абсолютное большинство в Сенате. Это должно помочь ему получить разрешение на применение статьи 155 Конституции страны.