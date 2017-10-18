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Каталония объявит о независимости, если Мадрид приостановит ее автономию

Конфликт региона и страны продолжается

Власти Каталонии собираются объявить о независимости в случае, если Испания приостановит автономный статус региона.

Впрочем, правительство Каталонии не собирается первым делать резкие шаги, сообщает РИА Новости со ссылкой на Марту Паскаль, генерального координатора Каталонской европейской демократической партии. Она заявила, что сейчас власти Каталонии планируют наблюдать за тем, как будет действовать испанское правительство.

Ранее «Практика» рассказывала о том, что 1 октября в Каталонии прошел референдум, во время которого 90% участников референдума проголосовали за независимость. Испания, тем временем, признала референдум незаконным — конфликт продолжается.


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