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Каталония обжалует снятие статуса автономии

Референдум о независимости региона прошел 1 октября

Власти Каталонии намерены оспорить решение испанских властей о применении 155-й статьи конституции, заявил официальный представитель женералитета Жорди Турул.

По его словам, Барселона в Конституционном суде поднимет вопрос о конфликте компетенций, а также направит документы в консультативный совет, подаст апелляцию в КС по вопросу по существу и два заявления в Верховный суд, сообщает РИА Новости.

В субботу, 21 октября, правительство Испании на экстренном заседании применило 155-ю статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Глава женералитета Карлес Пучдемон назвал это «унижением» Каталонии и нападением на демократию.

Ранее «Практика» писала о том, что порядка тысячи компаний, в том числе и два крупнейших банка, перенесли свои юридические адреса из Каталонии в другие испанские регионы из-за политической неопределенности автономии.


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