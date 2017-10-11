Мадрид ответит на независимость Каталонии

Во вторник вечером, 10 октября, в каталонском парламенте подписали декларацию о независимости.

Как сообщает ТАСС, в церемонии приняли участие всего 72 депутата, глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, председатель законодательного органа Карме Форкадель.

При этом официальному Мадриду не пришлось применять оружие или какие-либо силовые меры, так как Карлес Пучдемон в момент подписания не призывал парламент к немедленным действиям. В данный момент правительство страны обдумывает ответ на этот шаг Каталонии.

Напомним, что на прошлой неделе «Практика» передавала мнение европейского комиссара по финансам и экономике Пьера Московиси. По его словам, Евросоюз не признает независимую Каталонию. Также он считает, что независимая Каталония больше похожа на «политическую фантастику».