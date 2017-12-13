Каталонский кризис может обойтись Испании в €12 млрд

Испанская экономика может потерять €12 млрд из-за спада в туристической сфере. Спад начался из-за каталонского кризиса и теперь может привести к ощутимым экономическим последствиям.

По сравнению с мартом 2017 года репутация Испании среди европейцев упала на 3,1 пункта, пишет ТАСС. Более того, шесть из десяти европейцев считают, что испанский бренд уже пострадал от кризиса и теперь будет вынужден восстанавливаться.

Инвестиции в Испанию могут сократиться – речь идет об уменьшении финансовых вложений до 1,95%. Туристы меньше стремятся в страну, а значит, это может привести к снижению туристического потока на 15,3% в 2018 году и потере внушительной суммы – до €12 млрд.