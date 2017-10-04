Каталонский лидер объявит о независимости провинции в ближайшие дни

Глава каталонского правительства (женералитата) Карлес Пучдемон заявил, что официально объявит о независимости Каталонии в ближайшие несколько суток.

Об этом он рассказал в интервью BBC. Чиновник подчеркнул, что местные власти перейдут к активным действиям уже в конце текущей недели или в начале следующей.

Комментируя реакцию Испании, а также вероятную попытку государства взять контроль над Каталонией, председатель правительства сказал, что это было бы огромной ошибкой.

Ранее «Практика» информировала о том, что испанские власти намерены высчитать из зарплат чиновников Каталонии потери, которые произошли в связи с днем всеобщей забастовки.

Кроме того, «Практика» писала о непризнании Украиной референдума о независимости Каталонии, на котором большинство жителей проголосовало за отделение от Испании.