Каталонский парламент признал решение Мадрида и прекратил работу

Парламент Каталонии признал решение испанских властей о своем роспуске и прекратил работу до 21 декабря, сообщили в пресс-службе правительства автономии. На этот день в регионе назначены досрочные парламентские выборы.

«Заседание президиума отменено, поскольку парламент распущен», — информирует RT. На это событие уже отреагировал представитель Каталонии при Европейском Союзе Амадеу Алтафаж.

После решения властей Испании о закрытии каталонского правительства в Брюсселе он подал в отставку, сообщает местная газета Ara. Алтафаж считает, что Евросоюз недостаточно активно проявил себя в ходе кризиса в регионе. «Европа должна всегда способствовать поиску решений и укреплению диалога», — цитирует его издание.

Ранее «Практика» писала о том, что управлять Каталонией будет вице-премьер Испании Сорайя Сантос де Сантамария.