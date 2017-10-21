Каталонцы вышли на улицы в поддержку задержанных Санчеса и Куйшара

В субботу, 21 октября, тысячи каталонцев приняли участие в манифестации в центре Барселоны, посвященной свободе и независимости Каталонии. Они выступили с лозунгами «Свободу Жорди Санчесу и Жорди Куйшару! В защиту прав и свобод!».

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на испанские СМИ. В акции участвуют тысячи жителей автономии, а также власти Каталонии и члены каталонских партий. Ожидается, что в 21.00 по местному времени выступит с речью Карлес Пучдемона.

Как сообщает La Vanguardia, по словам городской гвардии, 450 000 людей выступили в защиту каталонских СМИ и задержанных властями Испании Жорди Санчеса и Жорди Куйшара, которые являются лидерами Национальной каталонской ассамблеи и движения «Омниум культураль».

Ранее «Практика» сообщала, что правительство Испании, в соответствии с 155 статьей Конституции, решило отстранить власти Каталонии, в том числе Карлеса Пучдемона. Женералитат останется администрацией, но теперь он будет выполнять распоряжения нового руководства. Статус автономии Каталонии также пока не приостановлен.