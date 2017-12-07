Кавалером Ордена Британской империи стал музыкант Эд Ширан

Принц Чарльз наградил музыканта Эда Ширана орденом Британской империи. Церемония проходила в Букингемском дворце в Лондоне.

Ширана, которого постоянно принимают за принца Гарри, наградили за вклад в музыку и благотворительную деятельность, сообщает Sun.

Также издание пишет, что на вопрос согласится ли он в случае соответствующего приглашения выступить на свадьбе принца Гарри и актрисы Меган Маркл, Ширан усмехнулся и сказал: «Да, почему нет».

Ранее журнал “Форбс” назвал самых богатых музыкантов в мире. Первое место досталось рэперу Шону Комбсу, который наиболее известен под псевдонимом Пафф Дэдди, о чем ранее писала Praktika.ru.