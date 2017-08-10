Власти Москвы отреставрируют Казанский собор

Здание собора Казанской Иконы Божией Матери, расположенного на Красной площади, по адресу улица Никольская, владение 3, собираются отреставрировать.

Как сообщает официальный интернет-портал мэра Москвы, ремонт и реставрация пройдут во входной группе северного фасада храма (внутренний двор). Такое предложение рассмотрела Градостроительно-земельная комиссия во главе с градоначальником столицы Сергеем Собяниным.

Казанский собор на Красной площади является памятником московской архитектуры. Он воссоздан в оригинальных формах в 1990-1993 годах.

Отмечается, что храм на этом месте возвели в память об освобождении Русского государства от польско-литовских интервентов и освятили в 1636 году. Здание неоднократно перестраивали, а в 1936 году вовсе снесли.

Казанский собор стал первым из утраченных в годы СССР храмов Москвы, который воссоздали в предполагаемом начальном виде. Известно, что полное восстановление стало возможным благодаря замерам, который архитектор П. Д. Барановский сделал перед тем, как храм был уничтожен.

Ранее «Практика» писала о том, что памятник Пушкину отреставрируют в Москве ко Дню города.