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Власти Москвы отреставрируют Казанский собор

Ремонтные работы пройдут на территории внутреннего двора

Здание собора Казанской Иконы Божией Матери, расположенного на Красной площади, по адресу улица Никольская, владение 3, собираются отреставрировать.

Как сообщает официальный интернет-портал мэра Москвы, ремонт и реставрация пройдут во входной группе северного фасада храма (внутренний двор). Такое предложение рассмотрела Градостроительно-земельная комиссия во главе с градоначальником столицы Сергеем Собяниным.

Казанский собор на Красной площади является памятником московской архитектуры. Он воссоздан в оригинальных формах в 1990-1993 годах.

Отмечается, что храм на этом месте возвели в память об освобождении Русского государства от польско-литовских интервентов и освятили в 1636 году. Здание неоднократно перестраивали, а в 1936 году вовсе снесли.

Казанский собор стал первым из утраченных в годы СССР храмов Москвы, который воссоздали в предполагаемом начальном виде. Известно, что полное восстановление стало возможным благодаря замерам, который архитектор П. Д. Барановский сделал перед тем, как храм был уничтожен.

Ранее «Практика» писала о том, что памятник Пушкину отреставрируют в Москве ко Дню города.

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