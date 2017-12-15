Каждый пятый абонент Tele2 в Москве перешел в сеть оператора со своим номером

Значительную часть абонентской базы Tele2 в столичном регионе составляют клиенты, перешедшие в сеть оператора по MNP (mobile number portability – переход в сеть другого оператора мобильной связи с сохранением своего номера). Так, соотношение входящих абонентов к исходящим в столичной сети Tele2 − 10:1.

«На каждые десять человек, которые переходят на Tele2 со своим номером от операторов из «большой тройки», приходится всего один, уходящий из нашей столичной сети, − отметил Игорь Жижикин, генеральный директор «Tele2 Москва». – Это — феноменальный результат, особенно для высококонкурентного московского телеком-рынка».

В московскую сеть Tele2 со своим номером переходит каждый пятый абонент. Увеличение числа MNP-абонентов приводит к росту доходности компании, сообщили на пресс-конференции. Показатель ARPU (average revenue per user – средняя выручка на одного абонента) этих клиентов сопоставим с результатами «большой тройки» и существенно выше, чем у среднестатистического абонента Tele2, которого компания привлекла еще на старте как оператор с выгодными ценами.

«У MNP-абонентов изначально более высокие потребительские предпочтения, − рассказал директор столичного филиала компании. – Другими словами, эти клиенты привыкли тратить больше. Но в Tele2 за те же деньги они получают гораздо больший пакет интернет-трафика, минут и SMS».

Ранее Praktika.ru писала о том, что Tele2 стал лидером по скорости 3G-интернета в Московской области.