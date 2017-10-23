Кемеровский Шерегеш возглавил рейтинг самых популярных мест для зимнего отдыха

Аналитическое агентство «Турстат» составило рейтинг самых популярных и посещаемых зимних курортов России. На первой строчке оказался кемеровский Шерегеш с миллионом посетителей в горнолыжном сезоне 2016-2017 годов.

На втором месте рейтинга горнолыжный комплекс сочинской Красной Поляны «Роза Хутор», который вместе с «Горки Город» посетили более 1,2 миллионов человек, сообщает ТАСС.

Четвертое место досталось курорту «Сорочаны» в Московской области, четвертое — Домбай в Карачаево-Черкесии, «Игора» расположенная в Ленинградской области оказалась на пятой строчке рейтинга.

Самыми популярными регионами по посещаемости горнолыжных курортов оказались Краснодарский край, Кемеровская, Московская и Ленинградская области, а также Северо-Кавказский федеральный округ.

Судя по отчету агентства, в России более 4 миллионов человек катается на горных лыжах и сноуборде, ежегодно число любителей этих видов спорта растет на 15%.

Ранее «Практика» писала о том, что горнолыжных инструкторов обяжут проходить спецподготовку и сертификацию.