Керченская паромная переправа начала функционировать после шторма

Керченская паромная переправа вновь начала функционировать после приостановки работы из-за шторма, который заморозил движение морских транспортных средств.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на интернет-портале оператора переправы «Морская дирекция». Отмечается, что деятельность Керченской паромной переправы была остановлена до улучшения погоды в понедельник утром.

Подчеркивается, что на данный момент переправа функционирует в штатном режиме, а работа осуществляется по фактическим погодным условиям.

Кроме того, оператор предупреждает, что в ночь на вторник, 31 октября, порывы ветра могут значительно усилиться, что вновь приведет к приостановке движения паромов.

Ранее «Практика» информировала о том, что в Керчь доставлена вторая плавучая опора.