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Хабаровский край продолжает модернизацию предприятий ТЭК

В 2017 году в развитие отрасли было инвестировано около 12 млрд рублей

В топливно-энергетический комплекс Хабаровского края за девять месяцев текущего года было инвестировано 12 миллиардов рублей.

Такие данные были озвучены на совещании регионального правительства с руководителями предприятий данной отрасли, сообщается на официальном сайте Хабаровского края.

Развитие топливно-энергетического комплекса остается приоритетной отраслью сотрудничества, поэтому в течение 2017 года на реализацию инвестиционных проектов, программ модернизации и строительство новых мощностей было направлено порядка 12 миллиардов рублей.

Главными задачами на сегодня являются возведение ТЭЦ в Советской Гавани, строительство высоковольтной ЛЭП «Комсомольская – Ванино», реконструкция подстанции «ГВФ» в городе Хабаровске, а также модернизация подстанций «Городская» и «Береговая» и магистральных тепловых сетей в Комсомольске-на-Амуре.

Кроме того, руководители предприятий отчитались о работах по реконструкции мощностей на нефтеперерабатывающих заводах. Так, благодаря установке на заводе в Хабаровске оборудования для высокотемпературной переработки нефти удалось повысить качество и объем выпускаемого горючего.


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