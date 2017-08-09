Киберспорт могут включить в официальные дисциплины Олимпийских игр

Киберспорт могут включить в число официальных дисциплин на летних Олимпийских играх 2024 года, которые, вероятнее всего, пройдут в Париже.

Об этом в интервью Associated Press рассказал сопрезидент комитета по проведению Олимпиады в столице Франции Тони Эстангуэт.

Он заявил, что для этого будут проведены переговоры между представителями киберспорта и Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Мы обязаны изучить этот вопрос, нельзя просто говорить, что «это не про нас и не про Олимпиаду», — уверен Эстангуэт.

Он объяснил, что ввиду появления такой возможности он не собирается сразу отказываться от нее и предлагает наладить отношения между представителями киберспорта и МОК.

Отмечается, что программа Олимпийских игр 2024 года будет определяться в 2019 году, при этом окончательное решение комитет будет принимать уже после игр, которые пройдут в Токио в 2020 году.

Париж пока не стал официальным местом проведения Олимпиады в 2024 году, однако, как ранее сообщала «Практика», единственный конкурент французской столицы — Лос-Анджелес отозвал свою заявку, решив побороться за проведение игр в 2028 году.