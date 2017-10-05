Киберспорт в России скоро сможет составить конкуренцию традиционным видам спорта

Киберспорт, который еще несколько лет назад приравнивался к развлечению, скоро сможет составить серьезную конкуренцию традиционным видам спорта, считает глава Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

Он напоминает, что в настоящее время киберспорт позволяет получать игрокам звания чемпионов мира, а в прошлом году министерство спорта РФ признало его на государственном уровне, сообщает ТАСС.

В недалеком будущем киберспорт сможет составить серьезную конкуренцию традиционным видам спорта за внимание зрительской аудитории и спонсоров, уверен Смит.

В настоящее время в Российской Федерации открываются новые киберспортивные площадки как в Москве и Санкт-Петербурге, так и в других городах страны. В 2016 году Россия провела крупные кибертурниры, один из которых собрал призовой фонд в размере $500 тысяч.

Ранее «Практика» писала о том, что киберспорт могут включить в официальные дисциплины Олимпийских игр.