Киев дал гарантии ДНР по безопасности офицеров РФ и ВСУ

Киев предоставил гарантии безопасности офицеров РФ и ВСУ для перехода через линию соприкосновения в Донбассе.

Об этом рассказал руководитель самопровозглашенной ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения Руслан Якубов, сообщает Газета.ru.

«Украинская сторона предоставила гарантии безопасности для перехода офицеров РФ и ВСУ в СЦКК через линию соприкосновения», — сказал Якубов. На месте работают представители ОБСЕ.

Все военные из центра по контролю уже пересекли линию соприкосновения, сообщили РИА Новости со ссылкой на Руслана Якубова. Совместный центр контроля был создан по поручению президентов России и Украины. В его состав вошли офицеры Генштабов двух стран, которые занимались вопросами разрешения конфликта в Донбассе.