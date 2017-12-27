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Киев направил пленных для обмена с Донбассом

Украина готова освободить более трехсот человек

В среду, 27 декабря, стартовала процедура обмена пленными между Украиной и Донбассом.

На данный момент 306 удерживаемых лиц в сопровождении Международного комитета Красного Креста направлены Киевом к месту обмена на территории ДНР. “Проконтролировали формирование колонны, которая направляется к определённому месту освобождения”, – написала в своем Facebook вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

Также известно, что автобус с пленными, содержавшимися на территории самопровозглашенной Луганской народной республики, уже прибыл к указанному месту.

Ранее Praktika.ru передавала, что представители украинской власти вылетели в Донбасс для обмена пленными. Обмен удерживаемыми лицами должен состояться 27 декабря по формуле “306 на 74”. Ориентировочное время – 13:00 (14:00 по Москве).


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