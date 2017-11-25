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25 ноября, в 15:12
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Киев передал Вашингтону перечень необходимого вооружения

В список попали системы противовоздушной обороны, противотанковое оружие и многое другое

Украина согласовала список вооружения, которое будет поставляться из США и ожидает политического решения.

Об этом рассказал начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, сообщает ТАСС. Муженко отметил, что украинская сторона согласовала списки и предоставила их американской стороне на утверждение.  «Ждем только политического решения. Предоставление вооружения станет четким сигналом для всех стран, в том числе членов НАТО, что на Украину можно делать такие поставки», – сказал политик.

Он подчеркнул, что из США ожидаются поставки систем противовоздушной обороны, средств радиоэлектронной борьбы и воздушной разведки, а также противотанкового оружия.

Эти средства, по словам Муженко, являются критическими для Вооруженных сил Украины, так как оборонная промышленность страны не в силах обеспечить всем необходимым страну.

 


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Анатолий
Гость
Анатолий

Самое основное- это лафеты для последнего пути.

27 дней 20 часов назад