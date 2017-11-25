Киев передал Вашингтону перечень необходимого вооружения

Украина согласовала список вооружения, которое будет поставляться из США и ожидает политического решения.

Об этом рассказал начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, сообщает ТАСС. Муженко отметил, что украинская сторона согласовала списки и предоставила их американской стороне на утверждение. «Ждем только политического решения. Предоставление вооружения станет четким сигналом для всех стран, в том числе членов НАТО, что на Украину можно делать такие поставки», – сказал политик.

Он подчеркнул, что из США ожидаются поставки систем противовоздушной обороны, средств радиоэлектронной борьбы и воздушной разведки, а также противотанкового оружия.

Эти средства, по словам Муженко, являются критическими для Вооруженных сил Украины, так как оборонная промышленность страны не в силах обеспечить всем необходимым страну.