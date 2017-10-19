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19 октября, в 17:32
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Кинчева наградили Царскосельской премией за вклад в русский рок

Церемония прошла во Всероссийском музее Пушкина

Лидера рок-группы «Алиса» Константина Кинчева наградили Царскосельской премией.

Об этом рассказал директор Всероссийского музея Пушкина Сергей Некрасов, сообщает «Интерфакс». Некрасов отметил, что вручение премии состоялось в среду, 18 октября. «Кинчев привез к нам своего внука, с которым мы вместе прошлись по лицею. Что касается самой церемонии, она прошла весьма хорошо и достойно», — сказал директор музея.

Лидера рок-группы удостоили премии за его весомый вклад в развитие культуры русского рока. Лауреатами Царскосельской премии 2017 года также признаны режиссер Светлана Дружинина, актеры Юрий Назаров и Наталья Варлей, исполнитель Валерий Чечет и театр «Лицедеи».

Помимо этого, Царскосельскую премию вручили Лизе Ховингеймо и Лиисе Акимофф за постановку фильма «Чудеса Тихвина». В этот же день открылась выставка музея в Тихвине.

Царскосельская премия основана в 1993 году. Ее присуждают за вклад в развитие российской культуры и искусства.

 


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