Кинотеатры Москвы бесплатно покажут детские фильмы

Во время новогодних каникул сеть кинотеатров «Московское кино» организовала программу «Мороз и солнце, фильм чудесный», в рамках которой лучшие детские и семейные киноленты будут показывать бесплатно.

Для свободного входа необходимо предварительно зарегистрироваться, сообщается на сайте Москино.

Зрители смогут посмотреть сказки Александра Роу «Морозко», «Кащей Бессмертный», «Королевство кривых зеркал», «Вечера на хуторе близ Диканьки», а также Александра Птушко «Сказка о царе Салтане», «Сказка о потерянном времени», «Алые паруса» и «Каменный цветок».

В программе нашлось место и для трагикомедий «Джентльмены удачи» и «Человек с бульвара Капуцинов», и для детских картин «Приключения желтого чемоданчика» и «Старик Хоттабыч».

Помимо российских фильмов будут показывать и диснеевские мультфильмы, такие как «Бэмби», «Дамбо», «Пиноккио», «Белоснежка и семь гномов».

Смотрите расписание и планируйте свой отдых заранее.