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07 декабря, в 10:27
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Китай надеется на международное сотрудничество в борьбе с коррупцией

Страна ведет политику нулевой терпимости

Центральная комиссия КПК готова объединиться с международным сообществом в вопросах возвращения незаконных доходов и борьбы с коррупцией.

Об этом заявил представитель ЦКПД, сообщает Russian.news.cn. “Китай хочет работать совместно со всеми сторонами, чтобы установить новой порядок в глобальной антикоррупционной борьбе и внести новый вклад в строительство сообщества с единой судьбой для всего человечества”, – сказал представитель ЦКПД.

В среду комиссия принимала представителей международных организаций и зарубежных стран. На встрече им рассказывали про антикоррупционную работу Китая. На мероприятии присутствовали 156 представителей из 122 стран.

Глава комиссии подтвердил готовность к совместной борьбе с коррупцией. Он отметил, что страна ведет политику нулевой терпимости по отношению к коррупции и продолжает ее придерживаться.


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