Сегодня:
$
Нефть
Золото
11 февраля, в 14:24
Новости

Китай и США объединятся для контроля ситуации на Корейском полуострове

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР

Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Лу Кан заявил, что Китай придерживается мнения о необходимости полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Как передает РИА Новости, страна готова вместе с США работать над урегулированием межкорейского конфликта. Об этом стало известно по итогам переговоров члена Госсовета КНР Ян Цзечи с американским лидером Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

“Китай придерживается позиции о необходимости полной денуклеаризации Корейского полуострова, сохранению там мира и стабильности”, – говорится в официальном заявлении представителя МИД КНР.

Также отмечается, что Пекин выступает за урегулирование проблем путем консультаций и переговоров. Китай готов работать совместно с США над решением этого вопроса, подчеркнул дипломат.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
06 февраля, в 14:59
В соцсетях иронически прокомментировали ситуацию на Мальдивах
Общество
21 февраля, в 15:23
Запись в первый класс началась: как выбрать хорошую школу?
Образ жизни
16 февраля, в 14:01
Смартфон как личный тренер и диетолог 

Оставить комментарий

avatar