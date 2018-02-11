Китай и США объединятся для контроля ситуации на Корейском полуострове

Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Лу Кан заявил, что Китай придерживается мнения о необходимости полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Как передает РИА Новости, страна готова вместе с США работать над урегулированием межкорейского конфликта. Об этом стало известно по итогам переговоров члена Госсовета КНР Ян Цзечи с американским лидером Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

“Китай придерживается позиции о необходимости полной денуклеаризации Корейского полуострова, сохранению там мира и стабильности”, – говорится в официальном заявлении представителя МИД КНР.

Также отмечается, что Пекин выступает за урегулирование проблем путем консультаций и переговоров. Китай готов работать совместно с США над решением этого вопроса, подчеркнул дипломат.