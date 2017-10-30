Китай и страны АСЕАН проведут учения по спасению на море

Во вторник, 31 октября, на юге Китая пройдут совместные масштабные учения стран АСЕАН по спасению на море.

Об этом стало известно на пресс-конференции, сообщает портал Russian.news.cn. Данные учения станут самыми масштабными из когда-либо проходивших учений Китая и АСЕАН.

Темой учений стало «Спасение человеческих жизней, сотрудничество и обоюдный выигрыш». В них примут участие 16 китайских служб и ведомств, 20 судов, 3 самолета и 1000 человек из Таиланда, Филиппин и других стран.

В первой половине дня в порту Чжаньцзяна пройдет церемония подписания соглашений на строительство совместных проектов Китая с Камбоджей и Лаосом. Это говорит о том, что проект «горячей линии» спасения на море Китая и стран АСЕАН реализуется и имеет определенные успехи.