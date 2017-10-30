Сегодня:
$
Нефть
Золото
30 октября, в 16:12
Новости

Китай и страны АСЕАН проведут учения по спасению на море

В них примут участие 1000 человек и 20 судов

Во вторник, 31 октября, на юге Китая пройдут совместные масштабные учения стран АСЕАН по спасению на море.

Об этом стало известно на пресс-конференции, сообщает портал Russian.news.cn. Данные учения станут самыми масштабными из когда-либо проходивших учений Китая и АСЕАН.

Темой учений стало «Спасение человеческих жизней, сотрудничество и обоюдный выигрыш». В них примут участие 16 китайских служб и ведомств, 20 судов, 3 самолета и 1000 человек из Таиланда, Филиппин и других стран.

В первой половине дня в порту Чжаньцзяна пройдет церемония подписания соглашений на строительство совместных проектов Китая с Камбоджей и Лаосом. Это говорит о том, что проект «горячей линии» спасения на море Китая и стран АСЕАН реализуется и имеет определенные успехи.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
22 сентября, в 12:09
Археологи нашли 19 захоронений эпохи неолита на китайско-российской границе
Новости
10 октября, в 10:35
Радиотелескоп FAST помог обнаружить два новых пульсара

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо