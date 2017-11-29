Китай модернизировал робота-миноискателя

Сотрудник испытательного центра при управлении общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района Сянли Сяоцзюнь рассказал журналистам, что власти Китая модернизировали некоторые детали робота-миноискателя. По его словам, в отличие от остальных машин по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов, нуждающихся в ручной регулировке, робот способен функционировать полностью в автономном режиме.

“Благодаря этому роботу саперы смогут оперативно обезвреживать взрывные устройства, находясь от них в 100 метрах. Новая модель способна обезвреживать детонатор самостоятельно”, – цитирует его ТАСС.

Также Сяоцзюнь пояснил, что на роботе установлен специальный разъем для интерферометра, который без постороннего вмешательства может оставаться включенным на протяжение всего процесса обезвреживания взрывчатки, измеряя при этом напряженность магнитного поля.

Ранее «Практика» писала о том, что китайский робот успешно сдал экзамен на ведение врачебной практики.