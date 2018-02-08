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08 февраля, в 23:09
Новости

Китай перейдет на ядерное отопление домов

Использование ядерной энергии для теплоснабжения может помочь в борьбе с загрязнением воздуха

Китай намерен запустить первый в стране пилотный проект по ядерному отоплению.

Об этом заявила государственная компания China General Nuclear Power Group, передает РИА Новости.

Объект теплоснабжения с применением технологий низкотемпературного ядерного реактора появится на севере Китая. При этом теплопроизводительность объекта достигнет 100 МВт. Отмечается, что для его создания и установки потребуется 2-3 года.

В заявлении говорится, что технологии низкотемпературного реактора отличаются высокой безопасностью и могут применяться как для отопления жилых домов, так и для теплоснабжения промышленных парков.

Кстати, технологии прошли оценку безопасности Государственного управления по делам ядерной безопасности КНР еще в 90-х годах прошлого века.

Немаловажным стал и тот факт, что в последние годы во время отопительного сезона сильно загрязняется воздух в северных районах Китая. Поэтому в правительстве считают, что использование ядерной энергии для теплоснабжения поможет решить эту проблему.


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