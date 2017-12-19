Китай поборется с глобальным потеплением с помощью рыночных механизмов

Власти Китая презентовали программу сокращения выбросов парниковых газов промышленными предприятиями.

Как передает USA Today, оригинальный план Пекина подразумевает использование рыночных механизмов для борьбы с явлениями, ведущими к изменению климата. Более 1700 предприятий станут членами своебразной биржи. Компании, превышающие определенный лимит выбросов парниковых газов будут обязаны выдавать кредиты другим участникам торгов, которые успешнее сокращают выбросы вредных веществ.

Таким образом, большие компании смогут сэкономить, ограничивая количество выбросов, а маленькие компании и вовсе смогут заработать. План уже удостоился похвалы от американского Фонда защиты окружающей среды.

Американское издание напоминает, что президент США Дональд Трамп весьма скептически относится к угрозе изменения климата. Трамп заявил о намерении США выйти из Парижского соглашения по климату.