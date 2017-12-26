Сегодня:
$
Нефть
Золото
сегодня, в 18:14
Новости

Китай: Санкции не помогут решить ядерный кризис в Северной Корее

Ежедневная китайская газета заявила, что затворное государство не зависит от внешней торговли, поэтому санкции ООН не повлияют на экономику КНДР

Санкции не являются ответом на северокорейский ядерный кризис, заявили китайские СМИ в понедельник.

По данным китайской государственной газеты «Глобал Таймс», местные эксперты по безопасности заявили, что последние санкции Организации Объединенных Наций, вероятно, окажут значительное влияние на политическую и экономическую сферы Северной Кореи, но меры «не смогут значительно поменять фундамент режима».

Затворное государство «имеет низкую зависимость от внешней торговли и обладает способностью к самовосстановлению», – сообщает ежедневная газета.

Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за принятие резолюции 2397 в пятницу в ответ на запуск Пхеньяна межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 29 ноября.

Эти меры направлены на сокращение импорта очищенного нефтепровода режима на 89 процентов и его источника иностранной валюты, получаемого северокорейцами, работающими за рубежом, сообщает UPI.

China Daily также прокомментировала недавнее введение санкций, заявив, что вряд ли удастся пресечь ядерную и ракетную программу Севера с помощью этих мер.

В результате растущего давления со стороны международного сообщества, КНДР ускорила свои усилия по миниатюризации ядерной боеголовки и разработке различных ракетных технологий, говорится в комментарии.

“Преодоление вражды между Соединенными Штатами и Северной Кореей является первым решающим шагом в разрешении ядерного кризиса, добавив, что в ходе мирных переговоров должны начать генерироваться дипломатические решения”, — добавили они.

Ранее Praktika.ru писала о том, что Совбез ООН в очередной раз ужесточил санкции против КНДР.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
27 ноября, в 13:58
Состоялась помолвка принца Гарри и Меган Маркл
Новости
27 ноября, в 18:17
Совет Европы готов помочь России в борьбе за права женщин
Новости
сегодня, в 14:20
Новый экипаж МКС готовится к выходу в космос

Оставить комментарий

avatar