Китай: Санкции не помогут решить ядерный кризис в Северной Корее

Санкции не являются ответом на северокорейский ядерный кризис, заявили китайские СМИ в понедельник.

По данным китайской государственной газеты «Глобал Таймс», местные эксперты по безопасности заявили, что последние санкции Организации Объединенных Наций, вероятно, окажут значительное влияние на политическую и экономическую сферы Северной Кореи, но меры «не смогут значительно поменять фундамент режима».

Затворное государство «имеет низкую зависимость от внешней торговли и обладает способностью к самовосстановлению», – сообщает ежедневная газета.

Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за принятие резолюции 2397 в пятницу в ответ на запуск Пхеньяна межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 29 ноября.

Эти меры направлены на сокращение импорта очищенного нефтепровода режима на 89 процентов и его источника иностранной валюты, получаемого северокорейцами, работающими за рубежом, сообщает UPI.

China Daily также прокомментировала недавнее введение санкций, заявив, что вряд ли удастся пресечь ядерную и ракетную программу Севера с помощью этих мер.

В результате растущего давления со стороны международного сообщества, КНДР ускорила свои усилия по миниатюризации ядерной боеголовки и разработке различных ракетных технологий, говорится в комментарии.

“Преодоление вражды между Соединенными Штатами и Северной Кореей является первым решающим шагом в разрешении ядерного кризиса, добавив, что в ходе мирных переговоров должны начать генерироваться дипломатические решения”, — добавили они.

Ранее Praktika.ru писала о том, что Совбез ООН в очередной раз ужесточил санкции против КНДР.