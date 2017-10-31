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31 октября, в 18:40
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Китайские ученые создадут «умный» нанокостюм

Он будет фиксировать показатели организма пациента, когда он будет далеко от больницы

Специалисты Китайской академии наук работают над созданием «умного» костюма, который будет фиксировать температуру тела, давление, общий химический состав и другие важнейшие показатели.

Проект ведет один из крупнейших китайских научных центров в этой области — Пекинский институт наноэнергетики и наносистем. Зафиксированные данные будут передаваться на компьютер или смартфон, в зависимости от того, что выберет пользователь. Таким образом, медики смогут наблюдать за показателями пациента даже когда он будет находится далеко от больницы, пишет ТАСС со ссылкой на Ван Чжунлиня, сотрудника КАН.

Помимо разработки наноодежды китайские ученые трудятся и над созданием нанотатуировок. Это небольшие пластыри, которые предназначены для введения в организм прививок. Китайцы планируют представить разработку в ближайшие два-три года и надеются, что она будет пользоваться спросом.


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