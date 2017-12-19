Китайский продавец одежды подал в суд на Apple

Китайская марка одежды Kon подала в суд на компанию Apple и обвинила ее в краже логотипа для магазина App Store.

Китайская компания была основана в 2009 году. Ее руководство сделало громкое заявление о том, что Apple использует в App Store украденное изображение. Причем, не просто украденное, а завизированное у компании Kon авторскими правами, пишет Phone Radar.

По мнению китайцев, Apple подглядела у них и начала использовать логотип в виде кисточки, линейки и карандаша в августе 2017 года.

Компания Kon пошла далеко и потребовала от Apple не просто публичных извинений, но и денежной компенсации. Кроме того, китайцы заявили о том, что необходимо прекратить продажу устройств, которые содержат логотип, якобы принадлежащий их компании.