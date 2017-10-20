Клинцевич: США «взрастили» терроризм в Сирии

Зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич высказался о войне в Сирии. По его мнению, именно Соединенные Штаты стоят за тем, что у террористов имеется химическое оружие.

«Это же не секрет, что делают американцы в Сирии, кто на самом деле использует химическое оружие, кто их снабжает, кто руководит вообще процессом террористической организации», — заявил Клинцевич в эфире телеканала «Россия 24».

Также по мнению чиновника, Штаты «ловко» переводят стрелки на своих оппонентов и дискредитируют их. Тем не менее Клинцевич уверен, что несмотря на поддержку сильных и мощных спецслужб в лице США, террористы проигрывают, а Воздушно-космические силы Российской Федерации уже практически выполнили свою задачу в стране. «Осталось немного», — добавил он.

Ранее «Практика» писала о том, что Сирия обвинила США в попытке помешать урегулированию ближневосточного конфликта.