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04 февраля, в 14:40
Новости

КНДР обвинили Трампа в попытках помешать развитию межкорейских отношений

МИД Северной Кореи впервые отреагировал на недавнее выступление президента США в конгрессе

Министерство иностранных дел Северной Кореи обвинило президента США Дональда Трампа в том, что он пытается помешать КНДР и Южной Корее развивать отношения, сообщают РИА Новости.

Уточняется, что такая реакция представителей Северной Кореи была вызвана выступление Трампа в конгрессе 31 января. Тогда президент США заявил, что Вашингтон намерен усиливать давление на КНДР, чтобы добиться прекращения ядерной программы.

По мнению северокорейского МИД, это не более чем «визг Трампа, напуганного мощью КНДР». Представитель МИД КНДР также подчеркнул, что «анахроническое и догматичное мышление» американского президента только усугубит отношения и приведет к более рискованным последствиям для безопасности США.


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