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28 ноября, в 21:46
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КНДР произвела запуск баллистической ракеты

Об этом заявил комитет начальников штабов Республики Корея

Во вторник, 28 ноября, КНДР провела очередное испытание баллистической ракеты.

Такие данные предоставил комитет начальников штабов Республики Корея, передает ТАСС.

Предположительно, запуск был осуществлен с пусковой площадки в провинции Пхенан-Намдо на западе страны. Ракета полетела в восточном направлении. Южнокорейские и американские вооруженные силы анализируют ситуацию.

Ранее Северная Корея проводила мощное испытание ядерного оружия. Напомним, как сообщала “Практика”, утром 29 августа КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая пролетела над Японией и упала в Тихий океан.

Ракетные испытания вызвали острую реакцию со стороны властей США, Японии и Южной Кореи.

Также известно, что в понедельник, 27 ноября, на сессии клуба “Валдай” в Сеуле российский чиновник Игорь Моргулов призвал США начать переговоры с КНДР.


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