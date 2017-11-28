КНДР произвела запуск баллистической ракеты

Во вторник, 28 ноября, КНДР провела очередное испытание баллистической ракеты.

Такие данные предоставил комитет начальников штабов Республики Корея, передает ТАСС.

Предположительно, запуск был осуществлен с пусковой площадки в провинции Пхенан-Намдо на западе страны. Ракета полетела в восточном направлении. Южнокорейские и американские вооруженные силы анализируют ситуацию.

Ранее Северная Корея проводила мощное испытание ядерного оружия. Напомним, как сообщала “Практика”, утром 29 августа КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая пролетела над Японией и упала в Тихий океан.

Ракетные испытания вызвали острую реакцию со стороны властей США, Японии и Южной Кореи.

Также известно, что в понедельник, 27 ноября, на сессии клуба “Валдай” в Сеуле российский чиновник Игорь Моргулов призвал США начать переговоры с КНДР.