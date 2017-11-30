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30 ноября, в 20:52
Новости

КНДР собираются принудить к денуклеаризации «любой ценой»

Дональд Трамп и президент Южной Кореи готовы на все ради мира

Президент США Дональд Трамп и лидер Южной Кореи Мун Ин провели телефонные переговоры и обсудили ситуацию с КНДР.

Главы государств пришли к единому мнению в том, что КНДР необходимо «любой ценой заставить» вернуться на путь ядерного разоружения, сообщает Reuters. Также лидеры подтвердили «свою твердую приверженность укреплению потенциала сдерживания и обороны альянса» Вашингтона и Сеула.

В середине октября два стратегических бомбардировщика ВВС США отработали ракетные удары по КНДР. Тренировки прошли в районе Корейского полуострова. В конце того же месяца премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что собирается поддержать позицию Дональда Трампа относительно военного решения проблемы с КНДР.

Ранее «Практика» писала о том, что США угрожают КНДР полным разрушением режима.


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