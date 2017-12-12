КНДР: У нас нет проблем с нарушением прав человека

На заседании Совета Безопасности ООН Северная Корея подвергла резкой критике международные санкции и санкции в отношении нарушений прав человека, настаивая на том, что таких проблем “не существует” в их государстве, сообщает UPI.

В понедельник блок из 15 членов совета безопасности провел свое четвертое ежегодное совещание по ситуации в области прав человека в Северной Корее после процедурного голосования.

Десять членов проголосовали за проведение сессии, а Китай, Россия и Боливия проголосовали против, Египет и Эфиопия воздержались.

Показав видеоотчет, глава ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн пролил свет на “чрезвычайно широко распространенные нарушения прав почти во всех аспектах жизни людей”.

По его словам, подобные нарушения обострились в Северной Корее из-за напряженности в связи с ее ядерными и ракетными испытаниями, что делает ограничения на передвижение еще более жесткими и усугубляет и без того “ужасающее” состояние тюрем.

Кроме того, при наличии ресурсов, направляемых на военную помощь, гуманитарная помощь, предоставляемая Организацией Объединенных Наций и Международным комитетом, является “буквально спасением для примерно 13 миллионов остро уязвимых лиц.”

Начальник отдела по правам человека вместе с другими должностными лицами ООН выразил обеспокоенность в связи с тем, что, несмотря на продолжающееся давление и санкции со стороны международного сообщества, условия в области прав человека не улучшились.

Посол США в ООН Никки Хейли заявила Совету, что систематические нарушения северокорейского режима не только причиняют страдания народу, но и “являются средством для достижения единой цели: сохранение режима Ким Чен Ына у власти”.

Делегат Северной Кореи Ча Сон Нам отверг обвинения и сказал, что если Соединенные Штаты или «некоторые враждебные силы» полагают, что Север может оказаться под угрозой из-за нарушений прав человека, «это поток, который невозможно реализовать».

В субботу социальное учреждение науки КНДР выпустило книгу о положении в области прав человека государства в преддверии Международного дня прав человека, сообщает Yonhap.

В документе говорится, что Северная Корея “самым решительным образом защищает и выполняет демократическую свободу и права народа”, через “законы по политическим, экономическим, культурным, образовательным и правовым направлениям.”

Он заявил, что Организация Объединенных Наций должна уважать принципы суверенитета и самоопределения, критикуя санкции в отношении режима как “незаконный акт”, препятствующий осуществлению прав человека.

Ранее Praktika.ru писала о том, что глава ООН по политическим вопросам начал визит в Северную Корею.