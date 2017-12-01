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01 декабря, в 09:49
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КНДР выдвинула условия для начала переговоров с США

Депутат Госдумы Виталий Пашин побывал с официальным визитом в Северной Корее

КНДР не требует признавать ее ядерной державой для начала переговоров.

О таких результатах визита в Северную Корею рассказал депутат Госдумы Виталий Пашин, сообщает РИА Новости. Пашин отметил, что Северная Корея готова к переговорам вообще и неважно, в каком статусе.

Политик заметил, что в КНДР не готовы отказаться от ядерной программы, так как санкции делают страну “агрессивно настроенной”.

Ранее «Практика» сообщала, что в газете “Нодон синмун” булл опубликован комментарий, в котором Пхеньян предлагал Вашингтону мирное сосуществование после признания ядерного статуса КНДР.

В среду Северная Корея запустила новую межконтинентальную баллистическую ракету дальнего действия под названием Hwasong-15. На что США отреагировали незамедлительно и попросили все страны, в том числе и Германию, прекратить дипломатические отношения с КНДР.

 

 

 


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