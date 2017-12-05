Книгу об Илье Муромце запретили на Украине

Национальный комитет по телевидению и радиовещанию Украины запретил реализовывать в стране книгу «Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях».

Под запрет также попала книга «Богатырские русские сказки», сообщает RT. Книги запретили потому, что их издали на территории России.

На данный момент ведомство запретило ввоз на территорию Украину 19 российских книг, в том числе произведений Бориса Акунина и «Большой энциклопедии школьника».

Еще одной причиной запрета книг об Илье Муромце могло стать прославление госсимволов России в книгах о богатырях. Киев считает, что такое произведение искажает историю.

Илья Муромец – известный герой русского эпоса. По легенде, крестьянский сын получил силу от волхвов, чтобы бороться с Соловьем-разбойником и татарами.