Ко Дню инклюзии более 200 музеев подготовили спецпрограммы

Более 200 музеев участвуют в акции “Музей для всех! День инклюзии”, которая завершает проект “Инклюзивный музей”, впервые стартовавший в России в мае 2017 года.

В субботу, 2 декабря, музеи-участники со всей России проведут мероприятия для посетителей с ограниченными возможностями и всех желающих, сообщает ТАСС. Об этом рассказала директор по проектам Российского комитета Международного совета музеев Динара Халикова.

Она отметила, что в мире нет аналогов этой акции. Если она станет популярной, то такие мероприятия будут организовывать каждый год. “На сегодняшний день в ней уже зарегистрировались более 200 музеев. Точную цифру будем знать после завершения программы”, – сказала Халикова.

Акцию “Музей для всех! День инклюзии” организовали при поддержке благотворительного фонда Сбербанка “Вклад в будущее”.