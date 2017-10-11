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11 октября, в 17:16
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Кобзон выступил против запрещения «Матильды»

Народный артист СССР советует всем сходить на фильм

Народный артист СССР, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон заявил, что смотрел фильм Алексея Учителя «Матильда» и считает, что картину ни в коем случае нельзя запрещать.

Он уже видел фильм и отметил талантливую работу режиссера, пояснив, что в нем нет ничего циничного и оскорбительного. «Матильду» было бы интересно посмотреть всей стране, всему народу», — цитирует Кобзона РИА Новости. По его словам, в картине все показано так, как это было на самом деле.

В официальный прокат «Матильда» выйдет 26 октября, в этот же день ее покажут в Госдуме в рамках Парламентского киноклуба.

В начале октября члены общественного совета при Министерстве культуры РФ посмотрели нашумевший фильм «Матильда» и вынесли вердикт. Они сошлись во мнении, что в фильме Алексея Учителя нет ничего предосудительного.

Ранее «Практика» писала о том, что согласно опросу, почти половина россиян планирует посмотреть фильм «Матильда».


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