Кобзон выступил против запрещения «Матильды»

Народный артист СССР, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон заявил, что смотрел фильм Алексея Учителя «Матильда» и считает, что картину ни в коем случае нельзя запрещать.

Он уже видел фильм и отметил талантливую работу режиссера, пояснив, что в нем нет ничего циничного и оскорбительного. «Матильду» было бы интересно посмотреть всей стране, всему народу», — цитирует Кобзона РИА Новости. По его словам, в картине все показано так, как это было на самом деле.

В официальный прокат «Матильда» выйдет 26 октября, в этот же день ее покажут в Госдуме в рамках Парламентского киноклуба.

В начале октября члены общественного совета при Министерстве культуры РФ посмотрели нашумевший фильм «Матильда» и вынесли вердикт. Они сошлись во мнении, что в фильме Алексея Учителя нет ничего предосудительного.

Ранее «Практика» писала о том, что согласно опросу, почти половина россиян планирует посмотреть фильм «Матильда».