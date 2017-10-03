Кольца с функционалом платежной карты «Тройка» появятся в российской столице

Необычные кольца с функциями карты «Тройка», при помощи которых можно осуществлять бесконтактную оплату за проезд в метро, поступят в продажу во второй половине октября текущего года.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал глава совета директоров организации PayRing Сергей Лазарев. Он отметил, что на данный момент компания продолжает сотрудничать с московским метрополитеном.

Лазарев сообщил, что на данный момент точный объем первой партии колец на палец для бесконтактной оплаты назвать сложно, однако процесс поставок точно будет беспрерывным.

«Первые поставки колец могут начаться во второй половине октября. Если спрос на кольца будет выше, то мы увеличим объемы поставок», — цитирует издание председателя совета директоров PayRing.

Отмечается, что компания уже подписала договор с московским метрополитеном. На данный момент ведется работа по интеграции карты «Тройка» в кольцо, которое можно будет надевать на палец.

Лазарев подчеркнул, что надевающееся на палец кольцо для оплаты проезда — это беспрецедентная технология, которой нет еще ни в одной стране.